السعودية: 7 شروط لعودة الكوادر التعليمية والطبية ومرافقيهم للمملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن السعودية أعلنت 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين من الكوادر التعليمية والطبية ومرافقيهم إلى المملكة عبر أسطولها ومتطلبات السفر إلى 25 دولة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أن الخطوط السعودية أعلنت 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين من الكوادر التعليمية والطبية ومرافقيهم إلى المملكة عبر أسطولها ومتطلبات السفر إلى 25 دولة، داعية ضيوفها إلى اتباع الإرشادات الصحية بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية في السعودية.

وتضمنت شروط "السعودية" للمسافرين إلى المملكة:

- إلزام ضيوفها تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

- خضوع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر).

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- مطالبة جميع الضيوف بتثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما.

تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب.

- مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد، والاتصال فورا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

- الدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي،

- ضرورة اتباع الضيوف الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ماهو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

وطالبت الخطوط السعودية، بالدخول على الرابط https://bit.ly/34Vzdhi، لمعرفة متطلبات السفر إلى الـ 25 دولة وهي: مصر، والإمارات، والكويت، وعمان، والبحرين، ، ولبنان، والمغرب، وتونس، والصين، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وتركيا، واليونان، وبنجلاديش، والفلبين، وماليزيا، وجنوب أفريقيا، والسودان، وإثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، وإندونيسيا.​