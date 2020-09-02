بدءًا من غدٍ.. "طيران الإمارات" تضيف 3 رحلات أسبوعيًّا إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأربعاء، إنها ستزيد رحلاتها بين القاهرة ودبي، وأن الشركة ستضيف 3 رحلات إضافية أسبوعيًّا، ليصل بذلك عدد الرحلات من وإلى القاهرة إلى 17 رحلة، بدءًا من غدٍ الخميس، وسوف توفّر هذه الزيادة فرصًا أفضل لمواصلة السفر إلى دبي أو إلى أي من الوجهات ‪ التي تصل إليها.

وصرح إبراهيم غانم، المدير الإقليمي لـ"طيران الإمارات" في مصر وليبيا، قائلًا: "هناك حركة جوية واضحة بين القاهرة ودبي؛ ما يعني أن إدخال 3 رحلات إضافية أسبوعيًّا أمر منطقي من الناحية التجارية، وسيساعدنا هذا الأمر في دعم عودة صناعة السياحة في البلاد، بالإضافة إلى إعادة فتح المزيد من الممرات التجارية داخل وخارج مصر".

وأضاف "غانم": "من أجل ضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمع ككل، فإن فحوصات PCR إلزامية لجميع الوافدين والعابرين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة)؛ بما في ذلك مواطنو وسكان دولة الإمارات والسائحين، بغض النظر عن جنسيتهم".