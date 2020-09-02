محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط 836 شخصا مخالفا للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة. جاء ذلك خلال الحملات المُكبرة التي شنتها أجهزة الوزارة لضبط المخالفين ومواصلة الجهود في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواصلة جهودها في ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط 836 شخصًا مخالفا بإيقاف كافة أعمال بناء المساكن الخاصة في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.