خشية من افتضاح أمره .. نائب مدير بنك ينتحر في نهر النيل بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، ملابسات واقعة العثور على جثة نائب مدير أحد البنوك بالمنيا بنهر النيل، إذ تبين أنه كان يقوم بالاستيلاء من البنك على مبالغ مالية واستبدالها بعملات نقد أجنبي لتحقيق هامش ربح شخصي، ولدى قيامه بعملية تسليم وتسلم مع أحد الأشخاص قام الأخير بمغافلته والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه وهرب بسيارته، ولخشية افتضاح أمره وتعرضه للمسائلة القانونية قام بإلقاء نفسه بالمجرى المائي لنهر النيل.

تبلغ لقسم شرطة المنيا بتاريخ 24 الجاري باصطدام سيارة ملاكي قيادة (نائب مدير أحد البنوك فرع المنيا -مقيم بدائرة القسم) بـ(5 سيارات) متوقفة على جانب طريق كورنيش النيل دائرة القسم وتصالح مالكي تلك السيارات معه، والعثور في وقت لاحق على جثة (نائب مدير البنك المذكور) بنهر النيل بدائرة القسم وانتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وإتهام مدير البنك لنائبه المذكور باختلاس مبلغ (مليون و500 ألف جنيه) .

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن (نائب مدير البنك المتوفى) كان يقوم بالاستيلاء من البنك على مبالغ مالية واستبدالها بعملات نقد أجنبي لتحقيق هامش ربح شخصي يتحصل عليه من فرق الأسعار خارج التعاملات البنكية مستغلاً طبيعة عمله واتفاقه بتاريخ الواقعة مع (عاملين -مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) على استبدال مبلغ مالي من العملة المحلية إلى العملة الأجنبية، فقام المتوفى بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه بمعاونة العاملين، ولدى قيامهم بعملية تسليم وتسلم مع أحد الأشخاص قام الأخير بمغافلتهم والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه وهرب بسيارته مما دعا المتوفى والعاملين باستقلال سيارته ومحاولة اللحاق به فاصطدم بعدد من السيارات المتوقفة ولخشية افتضاح أمره وتعرضه للمسائلة القانونية قام بإلقاء نفسه بالمجرى المائي لنهر النيل، كما توصلت التحريات إلى أن (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب ) وراء ارتكاب واقعة الاستيلاء على المبالغ المالية من المتوفى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وأضاف العاطل بسابقة إجراء عمليتين سابقتين لتلك الواقعة لكسب ثقتهم وبتاريخ الواقعة تمكن من مغافلتهم والاستيلاء على المبلغ المشار إليه والهرب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ (مليون و200 ألف جنيه) وقرر أنها ذات المبالغ المستولى عليها من المتوفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.