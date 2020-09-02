محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالجيزة، مالك مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوراق، بحوزته (40,300 قطعة "باتيه" منتج نهائي معبأة داخل عبوات مدون عليها اسم علامة تجارية منها 3300 قطعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، 9,490 طن زبدة، دقيق فاخر، جبن مطبوخ، شيكولاتة خام، فراولة، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مالك مصنع بحوزته 3 آلاف قطعة باتيه و9 أطنان زبدة فاسدة في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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