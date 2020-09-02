إحباط ترويج لحوم فاسدة داخل مطعم في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (290 كيلو جرام لحوم "مجمد – مفروم – عجينه حواوشي") جميعها غير مدون عليها تواريخ الإنتاج أو الصلاحية داخل مخزن خاص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وضبط المدير المسئول.

بالكشف على المضبوطات بمعرفة الطب البيطري تبين أنها غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.