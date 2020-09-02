أبرزها أسماك فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1176 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1176) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ الأسماك بدائرة مركز شرطة الحسينية (بمحافظة الشرقية) بحوزته (4 طن أسماك مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود الإفراج الجمركي لبيان عما إذا كانت الرسالة تحت التحفظ أو حاصلة على إفراج نهائي) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبطت الحملات، مالك ثلاجة لحفظ الأسماك (بمحافظة الشرقية)، بحوزته (2,400 طن أسماك مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود الإفراج الجمركي لبيان عما إذا كانت الرسالة تحت التحفظ أو حاصلة على إفراج نهائي) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.