ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 8 أطنان أحجار تحتوي على معدن الذهب الخام بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما أعمال البحث والتنقيب عن معدن الذهب بطرق غير مشروعة.
أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان عن ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم "سيارة نقل" قيادة أحدهم، بحوزتهم (100جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 2,5 طن).
وضبطت أجهزة الأمن، سائق حال قيادته سيارة ربع نقل، بحوزته (100جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 3 طن)، وآخر حال قيادته "سيارة نقل"، بحوزته (100جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 2,5 طن).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالتنقيب العشوائي عن معدن الذهب بدون تصريح وحيازتهم للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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