محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي: تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (أجهزة غير مصرح بتداولها) بحيازة أحد الأشخاص (صاحب محل لتجارة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار-بمحافظة كفر الشيخ)، وبمواجهته قرر بشراء المضبوطات من أحد مواقع التسوق الإلكتروني. وأضاف المتهم بتواصله تليفونياً مع (مالكة شركة شحن -مقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية) عن طريق هاتفها الخاص، والاتفاق معها على توريد (32 جهاز ربيتر)، وتسليمها بنطاق محافظة كفر الشيخ. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة حال استقلالها سيارة أجرة، وبحوزتها (32 جهاز ربيتر وملحقاته – 64 هوائي داخلي – 31 هوائي خارجي – 32 مشترك أجهزة خاصين بجهاز الربيتر)، وبمواجهتها أقرت بشرائها للأجهزة المضبوطة من إحدى شركات الإلكترونيات بمحافظة الدقهلية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط صاحب محل بحوزته 159 قطعة أجهزة غير مصرح بتداولها في الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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