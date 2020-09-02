أخبار مصر | الشروط.. وزارة الرياضة تفتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشروط.. وزارة الرياضة تفتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب المشاركة بعضوية برلمان الشباب"إلكترونيا" للمشاركة في أنشطة البرلمان لعام 2021/2020 بجميع مراكز الشباب مصر تحت شعار "كن قيادي.. كن مؤثر"خلال الفترة من 6 سبتمبر الجاري حتي 6 أكتوبر 2020.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن هناك رؤية جديدة سيتم تطبيقها لأعضاء البرلمان بمراكز شباب تعتمد علي تطوير نموذج برلمان الشباب هذا العام ليصبح (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) كتجربة أولي لخلق قنوات إتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030

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وأشار "صبحي" أن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.

ويشترط الإلتحاق بعضوية برلمان الشباب بمراكز الشباب أن يكون المشترك عضو بمركز الشباب، أن لا يتخطى عمر المشترك 25 عاما ولا يقل عن 18 عاما وذلك يوم 6 أكتوبر 2020.

سيتم الإشتراك بعضوية البرلمان من خلال إستمارة إلكترونية سيتم نشرها بالموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بدء من يوم 6 سبتمبر الجاري.