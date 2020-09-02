أخبار مصر | تطوير التعليم: منحة دراسية كاملة للطلاب العشرة الأوائل بالمجمعات التكنولوجية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطوير التعليم: منحة دراسية كاملة للطلاب العشرة الأوائل بالمجمعات التكنولوجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهري في مقر الصندوق، برئاسة أحمد حسني الحيوي الأمين العام للصندوق، بحضور كلا من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والاداري ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

قال أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد مناقشة المقترح الخاص بتقديم منحة دراسية كاملة للطلاب العشرة الأوائل بالمجمعات التكنولوجية للعام الدراسي 2020/2021 على أن يكون بدء الدراسة بمجمعي الفيوم وأسيوط يوم 20 سبتمبر الجاري، ومجمعي أبو غالب والأميرية يوم 17 أكتوبر المقبل.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن الاجتماع شهد مناقشة زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2020/2021 بجميع المجمعات التكنولوجية على أن تكون تلك الزيادة تدريجية، كما تم مناقشة متابعة تنفيذ التحول الرقمي للصندوق والذي تم بالشراكة مع وزارة الاتصالات، كما تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجمعي الفيوم وأبو غالب في الدورة التمهيدية للغة الإيطالية وذلك للطلاب الناجحين باختبارات القدرات من الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمجمع.

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وأوضح «الحيوي» أن المجلس وافق على الطلب المقدم من مدير مجمع الفيوم بشأن مناقشة بروتوكول التعاون للعام الدراسي الجديد 2020-2021 بين صندوق تطوير التعليم مع مؤسسة مصر الخير، بشأن تقديم منح دراسية من خلال منحة مستقبل داخل وطن التي تقدمها المؤسسة لطلاب المحافظات الحدودية داخل جمهورية مصر العربية للدراسة بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم.