أخبار مصر | توافد 1362 طالبا على معامل التنسيق بجامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر توافد 1362 طالبا على معامل التنسيق بجامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، فى استقبال الطلاب لليوم الثاني على التوالي للمرحلة الثانية من التنسيق للعام الجامعى ٢٠٢/١٢٠٢٠، حيث استقبلت أمس جميع معامل الجامعة ١٣٦٢ طالبا.

حيث توافد ٤٢٧ طالبا على معامل كلية الآداب و٤٨٦ طالبا على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و٢١٨ طالبا على معامل كلية الهندسة و٩١ طالبا على معامل كلية البنات و٩٥ طالبا على معامل كلية الزراعة.

يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.



كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.