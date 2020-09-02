أخبار مصر | مدينتا الجلود ودمياط للأثاث.. ضمن مشاريع تخرج قسم الإعلان بتطبيقية حلوان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدينتا الجلود ودمياط للأثاث.. ضمن مشاريع تخرج قسم الإعلان بتطبيقية حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش قسم الاعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، مشاريع التخرج للعام الجامعى٢٠١٩- ٢٠٢٠، فى إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على الحرف التراثية والحفاظ على المهن اليدوية الخاصة بمنتجات عديدة ومختلفة موجودة فى مصر منها منتج الجلود، والأثاث.

حيث تعد هذه الصناعات من الصناعات الضرورية فى مصر، ومن هذا المنطلق تم التفكير فى اختيار موضوعات مشروعات التخرج للتأكيد على دور هذه الصناعات الحيوى فى المجتمع لتكون قادرة على الاستمرارية بل والمنافسة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، واشراف الاستاذة الدكتورة سلوى محمود رئيس قسم الإعلان، ويأتى ذلك في إطار توجهات الدولة لرعاية ودعم الشباب وبناء الهوية وتعميق الانتماء.

حيث قامت الطالبة مريم ماهر عبده بمشروع التخرج بعنوان "مشروع مدينة الجلود بالروبيكى"، وجاءت فكرة المشروع أن مدينة الجلود بالروبيكى تسعى خلال الفترة القادمة لتصدير منتجات نهائية جلدية الى الخارج وذلك لزيادة حصة مصر من الصادرات واستعادة ريادة مصر الاولى فى صناعة الجلود وتصديرها.

وتم اختيار مجموعة من البلدان وهى (ايطاليا _ فرنسا _ فيتنام _ الهند _ الصين _ تايلاند) كدول يرغب العاملين بمدينة الروبيكي في تصدير منتجاتهم إليها.

وتم الاعتماد في فكرة تصميم اللوجو على شكل الالات المستخدمة فى صناعة الجلد حيث ان المنتج المميز عالي الجودة يعتمد بشكل اساسى على نوعية الآلات المستخدمة بالاضافة الى خبرة العاملين، وفكرة البوسترات اعتمدت على اختيار بوابات المدن وتحويلها الى فترينة مع إدخال ودمج العناصر المصرية الفرعونية للتعبير عن أن المنتج المعروض مصرى اصيل مع سلوجن ( بداية الاسطورة)، ويدل على أن الأسطورة المصرية سوف تعود مرة اخرى.

Advertisements

كما أطلقت الطالبة مي نور الدين مصطفى حملة اعلانية عن مشروع "مدينة دمياط للأثاث" بهدف دعم وترويج المشروعات القومية للدولة.

وتهدف الحملة الإعلانية إلى دعم الإقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات وتمثل ذلك فى التعبير عن وجود أكثر من طراز فى الأثاث الدمياطي وتعدد الأذواق وتم ذلك بالمزج بين الفن والتصميم والدقة.

ويتضمن المشروع بناء هوية كاملة للمدينة بداية من الشعار والأوراق الرسمية والكروت الشخصية وبناء هيكل كامل لنظام التوجيه والإرشاد داخل المدينة وتصميم موقع إلكتروني واستراتيجية إعلانية لتسويق المنتج الدمياطي.

وقامت الطالبة زينب أحمد عبد السلام بمشروع تخرج بعنوانى " مصر بعيون مصمم" تحت شعار نحيى جمالا ورثناه، وجاءت فكرة المشروع بتقديم نموذجًا للهوية المصرية لعام 2030 وتسعى لأن يكون هذا مشروعًا وطنيًا، ويهدف هذا المشروع إلى أن تكون تلك الهوية للدولة المصرية في مختلف أنحاء العالم ومعززة لحضورها الدولي.

ويهدف المشروع إلى شعور المواطن بالانتماء لجمالٍ متأصلٍ فى حضارته العريقة منذ القدم ملموسًا فى واقعه الحالى فى كل ما مايحتاجه يوميًا من خدمات وسلع حكومية، حيث بتفعيل دور المصمم المصري ننهض بالجمال.