أخبار مصر | "صناعة البرلمان": المبادرة الرئاسة لإنشاء جامعات أهلية تخفف الأعباء عن أولياء الأمور

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "صناعة البرلمان": المبادرة الرئاسة لإنشاء جامعات أهلية تخفف الأعباء عن أولياء الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية، مؤكدا أهمية هذه الجامعات لتخفيف الأعباء عن الجامعات الخاصة وعلى أولياء أمور الطلاب.

وأشاد " عامر " فى بيان له اليوم، بخطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق اعلي المعايير مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، وعلى أن تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.

ووصف المهندس محمد فرج عامر مبادرة الرئيس السيسى بانشاء الجامعات الأهلية بالتاريخية والعبقرية لاسهامها ليس فى تخفيف الاعباء على الجامعات الحكومية الاخرى ولوجود تخصصات جديدة بها تتمشى مع سوق احتياجات العمل مطالبا من الحكومة تخفيض رسوم ومصروفات الجامعات الأهلية وتكريم الشهداء بمنح ابنائهم الفرص المجانية للالتحاق بهذه الجامعات.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.