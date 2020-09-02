أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تكرار حوادث الاختراق للمواقع الإلكترونية الحكومية، وما تحتويه من معلومات وبيانات مثلما حدث في الفترة الأخيرة بالموقع الرسمي لوزارة الصحة.

وأكدت "البطران" في طلبها اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت اختراق مواقع عديدة تشمل بيانات ومعلومات شخصية وعلي رأسها مواقع المؤسسات التعليمية والجامعات، مشيرًة إلى أن عملية اختراق المواقع الحكومية تُعد مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.

وقالت عضو مجلس النواب: مع تكرار وقائع اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية والتعدي على كل تحتويه من بيانات، ومعلومات مهمة قد تتعلق بالأمن القومي المصري، الأمر الذي يدعو إلى القلق من تكرار هذه الهجمات، خاصةً مع تزامن الحكومة في تحول كافة الخدمات والمؤسسات إلى الرقمنة.

وأكدت أن اختراق هذه المواقع وخاصة الحكومية يتطلب الاعتماد علي الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وتطبيق كافة اللوائح والقوانين الخاصة بحماية المواقع.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مناقشة الطلب، والوقوف علي الأسباب الحقيقية التي أدت إلي الاختراق المتكرر للبيانات الشخصية لدي بعض المؤسسات الحكومية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى اليوم.

وأوضح وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.