مصر | أمن الجيزة يعيد 3 سيارات مسروقة بكرداسة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يعيد 3 سيارات مسروقة بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في إعادة ثلاثة سيارات نقل مسروقة من قِبل تشكيل عصابي لسرقة السيارات، بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كانت قد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن الجيزة عن قيام 3 عاطلين، مُقيمين بمحافظتي القاهرة والفيوم، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات النقل من الطريق العام بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من محافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بإرتكاب 3 جرائم سرقات سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولي عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.