مصر | مفاجات حول مقتل مريض نفسي على يد شقيقه بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجات حول مقتل مريض نفسي على يد شقيقه بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل معاق على يد شقيقه في منطقة حدائق حلوان.

وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه يدعى إبراهيم ويبلغ من العمر 20 عاما، وأنه يعاني من مرض نفسي منذ سنوات وكان يقيم مع شقيقه الأكبر ويدعى مصطفى بعد وفاة والديهما.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم كان دائم التشاجر مع المجني عليه بالشتائم والضرب ويوم الواقعة تشاجرا وتعدى عليه المتهم بالضرب حته الموت، وتركه داخل المنزل بعد أن سقط جثة هامدة ولاذ بالفرار.

وبتكثيف جهود الأجهزة الأمنية تم ضبطه.

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وكما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان بمحيط الواقعة والذين أكدوا مشاهدة المتهم حال قيامه بالتشاجر مع شقيقه.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة أنها لشاب في العقد الثاني من العمر وبها كدمات متفرقة في الجسد وآثار ضرب حتى الموت، وتبين من المعاينة أن الجثة بكامل ملابسها ومسجاة على الأرض.

وطالبت النيابة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير واف عن سبب الوفاة وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المستشفى العام باستقبال جثة شاب، وبالانتقال والفحص وبتكثيف التحريات تبين قيام شقيقه الأكبر بضربه حتى الموت، وتمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.