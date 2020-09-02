مصر | الداخلية تنجح فى ضبط 170 طربة حشيش وأقراص مخدرة بـ2 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تنجح فى ضبط 170 طربة حشيش وأقراص مخدرة بـ2 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (170) طربة من مخدر الحشيش و(8000) قرص مخدر بحوزة خمسة من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والإسماعيلية، وتقدر قيمتها بـ ٢ مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتى (الإسكندرية، الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسكندرية والإسماعيلية تم إستهدافهم وضبطهم وذلك على النحو التالى تم ضبط (عاطلين – مقيمان بالإسكندرية – لها معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية، وبحوزتهما (عدد 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام، عدد 8000 قرص مخدر، مبلغ مالى،عدد 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (عدد 3 عاطلين – مقيمين بالإسماعيلية – لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهم (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول ).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و830 ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.