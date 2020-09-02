مصر | كشف ملابسات واقعة اختطاف مالك محل ملابس بالغربية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة اختطاف مالك محل ملابس بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف مالك محل ملابس بالغربية

وتبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من الأهالي أنه أثناء سير (مالك محل ملابس - مُقيم بمنطقة العلو دائرة القسم ) بدائرة القسم إستوقفه ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون مركبة توك توك ( بدون لوحات معدنية ) وبحوزة أحدهم سلاح أبيض عبارة عن (سكين) وقاموا بإقتياده داخل مركبة "التوك توك" كرهًا عنه وهربوا به.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (سائق "توك توك"، عاطل، مالك فرش ملابس – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بالغربية ).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وتحرير المجني عليه، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر مالك فرش الملابس بسابقة وجود خلافات مالية بينه والمجني عليه في مجال الاتجار بالملابس بقيمة مبلغ ( 75 ألف جنيه ) فعقد العزم على اختطافه، وأضاف المتهم المذكور باستعانته بباقي المتهمين لتنفيذ مُخططه وقاموا باقتياد المجني عليه أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم لداخل مركبة "التوك توك" قيادة أحدهم وإحتجازه بشقة مستأجرة بمعرفته بدائرة قسم شرطة أول المحلة لاستعادة المبلغ المالي.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح الأبيض ومركبة التوك توك المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات واقعة إختطاف صاحب شركة مقاولات بالقاهرة ومطالبة نجله بفدية مالية، وضبط مرتكبى الواقعة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مالك شركة مقاولات مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم متجهًا للشركة عمله الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، فوجئ بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم وإصطحابه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية بدائرة مركز الصف بالجيزة وقاموا بالإتصال بإبنه وطلبوا منه مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه) كفدية لإطلاق سراحه إلا أن نجله قام بالتفاوض معهم وإتفق على دفع (مبلغ 250 ألف جنيه)، وطلبوا منه ترك المبلغ المالى بطريق (الكريمات أطفيح) وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (مقاول، ونجل شقيقته "سائق" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان وآخر مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان الأول والثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابها للواقعة تفصيليًا بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقرر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على خطفه ومساومة إبنه على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمان الثانى والثالث لإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهمان ضبط (مبلغ 65 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة")، وأضافا بأن السلاح والسيارة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهم الثالث.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المتهم الهارب بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بمركز شرطة الصف بالجيزة، بإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (سيارة ملاكى "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" - مسدس صوت - 10 طلقات - مبلغ 135 ألف جنيه - 150 جرام لمخدر الهيروين)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان المضبوطان، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.