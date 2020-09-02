مصر | عملية مشبوهة.. كشف ملابسات العثور على جثة نائب مدير بنك بالمنيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عملية مشبوهة.. كشف ملابسات العثور على جثة نائب مدير بنك بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة نائب مدير أحد البنوك في نهر النيل بمحافظة المنيا.

تبلغ لقسم شرطة المنيا بتاريخ 24 الجارى باصطدام سيارة ملاكى قيادة (نائب مدير أحد البنوك فرع المنيا - مقيم بدائرة القسم) بعدد (5 سيارات) متوقفة على جانب طريق كورنيش النيل دائرة القسم وتصالح مالكى تلك السيارات معه، والعثور فى وقت لاحق على جثة (نائب مدير البنك المذكور) بنهر النيل بدائرة القسم وانتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى واتهام مدير البنك لنائبه المذكور باختلاس مبلغ (مليون و500 ألف جنيه).

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن (نائب مدير البنك المتوفى) كان يقوم بالاستيلاء من البنك على مبالغ مالية واستبدالها بعملات نقد أجنبى لتحقيق هامش ربح شخصى يتحصل عليه من فرق الأسعار خارج التعاملات البنكية مستغلًا طبيعة عمله وإتفاقه بتاريخ الواقعة مع (عاملين - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) على إستبدال مبلغ مالى من العملة المحلية إلى العملة الأجنبية.

فقام المتوفى بالإستيلاء على المبلغ المشار إليه بمعاونة العاملين، ولدى قيامهم بعملية تسليم وتسلم مع أحد الأشخاص قام الأخير بمغافلتهم والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه وهرب بسيارته مما دعى المتوفى والعاملين باستقلال سيارته ومحاولة اللحاق به فاصطدم بعدد من السيارات المتوقفة ولخشية افتضاح أمره وتعرضه للمسائلة القانونية قام بإلقاء نفسه بالمجرى المائى لنهر النيل، كما توصلت التحريات إلى أن (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب) وراء إرتكاب واقعة الاستيلاء على المبالغ المالية من المتوفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وأضاف العاطل بسابقة إجراء عمليتين سابقتين لتلك الواقعة لكسب ثقتهم وبتاريخ الواقعة تمكن من مغافلتهم والإستيلاء على المبلغ المشار إليه والهرب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ ( مليون و200 ألف جنيه ) وقرر أنها ذات المبالغ المستولى عليها من المتوفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال شاهد عيان يدعى "محمد" أحد الجيران بعقار واقعة مقتل السيدة "أمنية فتحي" على يد زوجها وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة "ديب فريزر"، أن الزوج وعائلتة من الفيوم، متابعا "أن كاميرات المراقبة لمحله الخاص رصدت الزوج أخر مرة الساعة ٩ صباحا من يوم الخميس وبعد ساعات عاد مرة اخرى".

وأضاف أحد الجيران في حديثه إلى "الخليج 365"، أن بعد يوم الخميس لم اشاهدة مرة آخرى، موضحا أن الزوج والمجني عليها معروفين بحسن اخلاقهما، ولا يسمع أي مشاكل افتعلها الزوج كما يقال، فيما تفاجئ أمس بالواقعة

وأشار الجار، أنه بعد الواقعة ترك أهالي العقار العمارة خوفا من الواقعة وأحداثها.

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وقال "أحمد" حارس العقار، إنه كان يجلس أمس بغرفته وفجاة سمع صراخ من الشقة في الطابق الثالث بالهرم، على أثر ذلك ذهب إليهم ووجد أن أسرة المجني عليها قامت بالخبط على باب الشقة لم يرد أحد فقاموا بتكسير الباب وبدخولهم عثروا على آثار دماء بغرفة النوم بالشقة وبعثرة كبيرة بمحتويات الشقة.

وأضاف حارس العقار إلى "الخليج 365"، أنه بدخول أسرة المجني عليهم انتابهم الفزع، وبالبحث عن نجلتهم وجدوها مقطعة أشلاء بديب الفريزر داخل غرفة النوم.

وأشار حارس العقار، أنه شاهد الزوج ويدعى "محمود" يوم الخميس الماضي، حيث خرج وعاد بعد ساعات قليلة، مشيرا أن الزوجين يقطنان بالشقة وهي تمليك منذ ٣ سنوات

وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة ديب فريزر، أن المتهم ويعمل "جزار" استخدم حوالي ٣ سكاكين في قتل زوجته، مشيرا أنه استغرق في ارتكاب الواقعة من ٤ ساعات ل ٥ ساعات.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن المجني عليها كانت تركت المنزل منذ أيام لخلافات زوجته وذهبت لمنزل أسرتها، فذهب الزوج لمصالحتها وعودتها لمنزل الزوجية، وبالفعل عادت الزوجة برفقه زوجها ولكن تركوا أطفالهما عند الجدة، لرغبة الزوج في مصالحتها.

وأفادت التحقيقات، أن حاولت أسرة المجني عليها الاتصال بها بعدما ذهبا الزوجان لشقتهما بعد ٣ أيام وتم غلق هواتفهما، للاطمئنان عليهم، ولكن دون فائدة، فقررا أسرة المجني عليها الذهاب اليهما، لجلب ملابس للاطفال، وعند وصولهما للشقة لم يجدوا أحد، فاعتقدوا انهم سافروا لقضاء يومين بعيدا عن المنزل، ولكن اشتموا رائحة كريهة تنبعث من غرفة النوم.

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع جثتها إلى أشلاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجة بمنطقة الهرم.

فيما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة للشقة التى شهدت مقتل ربة منزل، وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذى كشفت التحريات الاولية عن اتهامه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن والدة المجني عليها اكتشفت الجريمة، نتيجة اختفاء نجلتها لمدة يومين، وعلى اثر ذلك ذهبت لشقتها للاطمئنان عليها، فوجدتها مقطعه اشلاء داخل الثلاجة، وأضافت التحقيقات، أن الزوج يعمل جزارا وراء ارتكاب الواقعة لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة.