مصر | ضبط 4 عناصر بحوزتهم أسلحة ومخدرات ومصرع 3 في حملة أمنية بأسوان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4 عناصر بحوزتهم أسلحة ومخدرات ومصرع 3 في حملة أمنية بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، بأنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من تجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية، والمحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة قطاعي الأمن المركزي ومكافحة المخدرات ومديرية أمن أسوان، بتحديد أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو، حيث تم إعداد مأموريتين في توقيت متزامن.

وإستهدفت المأمورية الأولى (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) والسابق إتهامهم فى عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا (سلاح – مخدرات – شروع فى قتل) حيث حاولوا الهروب بمجرد إقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية، وبتعامل القوات معهم فى تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم، حيث عُثر بداخل السيارة على (عدد 4 بنادق آلية - وكميات كبيرة من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر "25 كيلو جرام").

كما استهدفت المأمورية الثانية تشكيل من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجرى داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو، تُتخذ مركزًا لبيع المواد المخدرة، والذى حال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها حيث تعاملت معهم القوات بالمثل، وأسفر التعامل عن مصرع (عدد 3 من العناصر الخطرة)، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق نارى بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى، وعُثر بموقع التعامل على (عدد 3 بنادق آلية - فرد خرطوش - بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية - وكمية من مخدر الحشيش - وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر حوالى "15 كيلو" وكذا ميزان يستخدم فى الإتجار بالمواد المخدرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.