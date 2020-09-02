شكرا لقرائتكم خبر عن «مساحات 40م2 و60م2».. تفاصيل طرح 143 قطعة أرض مقابر للمسلمين بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن طرح 143 قطعة أرض مقابر متخللات بمنطقة مقابر المسلمين القديمة بمدينة 6 أكتوبر.

مساحات المقابر

سيتم طرح 121 قطعة أرض بمساحة (40م) و(22) قطعة بمساحة (60م2)، وذلك لقاطني مدن ( 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد) بنظام حق الانتفاع.

إجراءات التقديم للحصول على المقابر:

يتم الحصول على الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر نظير سداد مبلغ (300) جنيه اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1/9/2020

كما يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة الشروط، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 6/9/2020 وحتى يوم الأربعاء 30/9/2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

إجمالي قيمة الانتفاع بقطعة أرض المقبرة بمساحة 40م2 جنيه (54600) جنيه، ومساحة 60م2 (81900) جنيه، كما أن مساحة المقبرة تحت العجز والزيادة والعبرة بالمساحة الفعلية بعد معاينتها على الطبيعة.

طريقة السداد:

يتم سداد 50% من قيمة مقابل حق الانتفاع لقطعة أرض المقبرة (دفعة حجز) مع تقديم استمارة الحجز.

كما يتم سداد باقي قيمة مقابل الانتفاع قبل الاستلام بجانب 1% مصاريف إدارية + 5. % لمجلس الأمناء من إجمالي قيمة الانتفاع لقطعة أرض المقبرة.

شروط حجز المقابر:

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أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنويا( شركة- مؤسسة).

وأن يكون من قاطني إحدى مدن(6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد).

ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر).

لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة.

سيتم تخصيص قطع أراضي المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط.

سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.