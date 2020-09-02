شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران في جولة تفقدية بمطار القاهرة في أول أيام تطبيق شهادة الـPCR (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، جولة تفقدية لمبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، في توقيت ذروة وصول الرحلات، وذلك لمتابعة أول يوم تنفيذ القرار الصادر من الحكومة المصرية، بشأن تقديم جميع القادمين، من مختلف الجنسيات إلى مطارات جمهورية مصر العربية، شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنتيجة سلبية، وذلك قبل ٧٢ ساعة، من موعد الرحلة، كما تابع الوزير سير العمل بالمطار، واطمأن على آلية تنفيذ القرار، بالتنسيق مع مكتب الحجر الصحي، وتأكد من انسيابية حركة الركاب بالصالات.

وخلال الجولة تابع الوزير الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة، داخل المبني، يرافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، واللواء طارق نصير مساعد الوزير، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي .

كما تابع الوزير منظومة الكاميرات الحرارية التي تقوم بقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونيا بصالات السفر والوصول.

وقال وزير الطيران، إن مطار القاهرة، شهد انتظاماً في العمل، تزامناً مع بداية تطبيق القرار، مؤكدًا على جاهزية المطارات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وإدارة الحجر الصحي، وغيرها من الجهات العاملة لمتابعة إجراءات سفر ووصول الركاب، بما يضمن التزام الجميع بتطبيق كافة المعايير والضوابط اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الوزير، على عدم التهاون في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران، لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين.

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وزير الطيران المدني في جولة تفقدية لمطار القاهرة

وزير الطيران المدني في جولة تفقدية لمطار القاهرة

وزير الطيران المدني في جولة تفقدية لمطار القاهرة

وزير الطيران المدني في جولة تفقدية لمطار القاهرة

وزير الطيران المدني في جولة تفقدية لمطار القاهرة