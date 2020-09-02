شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الشرقية»: إنشاء صوامع للغلال وتطوير 21 مكتب وتشغيل 50 مخبز بلدي خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه خلال الفترة من سبتمبر2019 حتى 1 سبتمبر2020، شهد قطاع التموين بالمحافظة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتي من دورها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، منها إنشاء صومعة صان الحجر البحرية بمركز الحسينية بتكلفة 215 مليون جنيه، بعدد 12 خلية بسعة تخزينية 60 ألف طن وعلى مساحة 15 فدان، وتم تشغيل الصومعة لاستلام القمح المحلى موسم 2020 اعتبارا من 15/4/2020، بالإضافة إلى أنه جارى إنشاء صومعة الغلال بناحية الكسارة بمركز الحسينية، بتكلفة 300 مليون جنيه بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 6 آلاف طن لكل خلية، بإجمالى 90 ألف طن على مساحة 12 فدان وبنسبة تنفيذ 95%، لخدمة مركز الحسينية وعدد من المراكز والمدن المجاورة.

وأضافت «عبدالرحمن» أن المديرية قامت بمنح التصاريح والموافقات القانونية والإدارية لعدد من المواطنين، حيث تم تشغيل عدد 50 مخبز بلدى بنطاق المحافظة، و200 تاجر تموينى تابع لمشروع جمعيتى، بالإضافة إلى تشغيل 3 سيارات تابعة لمشروع شباب الخريجين لتوزيع اسطوانات البوتاجاز، فضلا عن تشغيل 3 محطات لتمويل السيارات، كما تم الانتهاء من تطوير 21 مكتب تموينى لتصبح مراكز الخدمة مطورة تيسيراً على المواطنين، لسرعة إنهاء طلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية التموين خلال تلك الفترة في إحكام الرقابة والسيطرة على المخابز والمنشآت التجارية والأسواق، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكذلك دورها البارز في تجهيز الصوامع والشون لاستقبال كميات القمح الموردة هذا العام، حيث استطاعت المحافظة الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية هذا العام.

وأوضح المحافظ، أن المديرية قامت بوضع خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، والتى تعرضت لها البلاد مؤخراً حيث استطاعت السيطرة على التلاعب في الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار، والتأكد من توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.