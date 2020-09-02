شكرا لقرائتكم خبر عن 77 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الثانية بمكتب تنسيق جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الزقازيق، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلاب المرحلة الثانية بشهادة الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2020 /2021، حيث سجل 77 طالب وطالبة رغباتهم خلال اليوم الأول، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وقال الدكتور عثمان شعلان، أن أعمال التنسيق للمرحلة الثانية بدأت الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل 5 سبتمبر الجاري، تحت إشراف لجنة مكلفة بتيسير الأعمال بمكتب التنيسق الإلكتروني، لافتا إلى أن الجامعة قامت بتجهيز وفتح معامل الحاسبات، للمساهمة في التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم أثناء إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان سلامة الطلاب والعاملين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب،أنه سيتم استقبال الطلاب يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة، من خلال تجهيز 3 معامل حاسب ألي سعة كل معمل 30 جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى إعداد أماكن مناسبة ومعقمة للانتظار، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلاً عن توفير موظفين من الجامعة لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للطلاب والتيسير عليهم عملية تسجيل رغباتهم.