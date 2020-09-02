شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تعلن توفير 468 فرصة عمل في القليوبية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إيمان السيد، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، بدء قبول طلبات راغبى العمل على 468 فرصة عمل في 5 شركات، غدا الخميس، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، تصل منها إلى 2000 جنيه.

وقالت «السيد» إن هذه الفرص تم توفيرها في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحة أن الفرص المطلوبة تتمثل في 280 فرصة عمل بإحدى شركات الملابس الجاهزة على مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة، وعاملات تشطيب، وعامل مكوى ذكور وإناث، مؤهل عالى ومتوسط وإعدادية، وتتراوح الأجور بين 1620 إلى 1980 جنيها.

وأكدت مدير مديرية القوى العاملة أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، كما يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وتقدم الطلبات بدءا من غد الخميس حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بجوار ديوان عام المحافظة أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.

فرص عمل بالقليوبية

فرص عمل بالقليوبية