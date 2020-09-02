شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 64 مخالفة تعدي واسترداد 60 فدان أملاك دولة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدات المحلية بإشراف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حملات أسفرت عن إزالة إزالة، 64 مخالفة تعدي متنوعة بينها، 14 مخالفة تعدي على الرقعة الزراعية لمساحة 6 قراريط و10 أسهم، ومخالفة تعدي على أرض أملاك دولة «أرض زراعية» على مساحة 60 فدان تم استردادها، و7 مخالفات بناء على أملاك الدولة لمساحة 610 مترا .

كما قامت الوحدات المحلية، بإزالة 42 مخالفة تعدي بالبناء بالمخالفة لقانون 119 لمساحة 6 ألاف مترا .

تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف .