شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للمهندسين» يوافق على تشكيل اللجان العامة والمكتب الفني للنقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، اجتماعا لمناقشة عدة ملفات هامة، خلال جلسته التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة العامة، وامتدت لعدة ساعات، ووافق المجلس على تشكيل المكتب الفني للنقابة، برئاسة الدكتور حماد عبدالله.

وناقش المجلس مشروع تطوير البنية المعلوماتية وبناء مركز معلومات قياسي داخل النقابة العامة، لتوفير بيئة تكنولوجية لمنظومة التحوّل الرقمي الشامل، وامتلاك النقابة لمركز معلومات مؤمَّن، وضمان جاهزية المعلومات وسهولة نقلها بين النقابة العامة، والفرعيات والمهندسين، ووافق المجلس الأعلى على طرح كراسة مواصفات للشركات المتخصصة والتوصية بتنفيذ المشروع في مدة لا تزيد على عشرة أشهر.

وأعلن المهندس «ضاحي»، أن النقابة استعادت أرض أبراج المهندسين ببني سويف، والتي تم تخصيصها عام ٢٠٠٦، ولم تتسلمها النقابة بسبب عدة مشاكل وقتها، منها مشكلة التسعير، وتلا ذلك عدة أمور عرقلت استلام الأرض، والتي تقع بمنطقة متميزة بمحافظة بني سويف الجديدة، وهي أرض لبناء برجين كل منهما ١٦٧٠م٢، على أن يتم البناء على ١٠٠٠ متر مسطح.

واستعرض الحضور مشروع الكارت الذكي، لتوفير وسيلة إلكترونية حديثة للمهندسين للتواصل مع نقابتهم، حيث يستخدم الكارت الذكي كبطاقة عضوية للمهندس يحصل من خلاله على كافة الخدمات في أي مكان يتواجد فيه، وتقدم «ضاحي» بالشكر لرئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي، ومحافظ بني سويف لمساعدتهم في عودة الأرض للنقابة بعد ١٣ عامًا.

وقدم المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، كل الأوراق والمستندات الدالة على صحة ما جاء بالتعاقد بخصوص شركة ثري لاند، وتبين أن الإجراءات التي قامت بها نقابة القاهرة في السماح بالإعلان عن المشروع للشركة المتقدمة تم بعد التأكد من صحة عقود الملكية التي تؤكد أن الارض محل الإعلان أرض زراعية لها مصدر مياه متعاقد عليه وان هناك ١١ مهندسا تعاقدوا مع الشركة، ولم تتلق النقابة الفرعية أي شكوى منهم.

واستعرض المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، تشكيل اللجان العامة، مشيرًا إلى أن اختيار أعضاء اللجان جاء وفق معايير تم وضعها، منها السيرة الذاتية والتخصص، ووافق المجلس الأعلى على تشكيل ٢٨ لجنة وإعادة النظر في أربع لجان فقط، كما وافق المجلس على قرار تشكيل المكتب الفني للنقابة، برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد، وكذلك الموافقة على اختيار المهندس مؤمن شفيق، عضو المجلس الأعلى وأمين الصندوق السابق، ممثلًا للنقابة العامة للمهندسين بشركة المهندس للتأمين.

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ولفت المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر إلى أن كل ما يتم داخل أروقة النقابة يعرض بشفافية على المجلس الأعلى، معربًا عن سعادته بما يتم من مناقشات قد تمتد لساعات طويلة يكون نتاجها دائمًا في صالح المهندسين، مقدما وأعضاء المجلس، العزاء لأسر الشهداء من القوات المسلحة جراء عمليات مكافحه الإرهاب، الخبرة وأكد المجلس على تقديره واعتزازه للقوات المسلحة المصرية كما قدم التهنئة لكل من الدكتور رضا الشافعي، رئيس نقابة الدقهلية، والمهندس عبدالسميع يوسف، رئيس نقابة كفر الشيخ، لفوزهما بعضوية مجلس الشيوخ.