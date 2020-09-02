شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثة زوجة ضربها زوجها بالساطور بسبب خلافات أسرية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة بشمال المنيا، بدفن جثة زوجة مقتولة طعنا بآلة حادة «ساطور» وزوجها المتهم بقتلها، وتسليم جثتها إلى أهليتها.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من العميد أحمد الحيني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بمقتل ربة منزل في العقد الثالث من عمرها ومقيمة بإحدى قرى المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، للتحري حول الواقعة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليها تُدعى «خ.ح» 27 عاما، مقيمة بإحدى قرى سمالوط، وعُثر عليها جثة هامدة ملقاة على الأرض وبها طعنات في جسدها.

وأفادت التحريات بأن المجني عليها متزوجة من «ر.م» 35 عاما، فلاح، وسبق وقوع خلافات زوجية أكثر من مرة بينهام، وفي يوم الواقعة استخرج سلاح حاد أبيض «ساطور»، وطعن زوجته عدة طعنات متفرقة بالجسد حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس الزوج أربعة ايام على ذمة التحقيقات.