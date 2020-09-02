شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وكذا متابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، والمقترحات والحلول للتعامل معها، وتسهيل وتيسير إجراءات العمل المختلفة، وكذا مراجعة بعض القرارات الوزارية التي تحتاج إلى تحديث من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية بالمدن الجديدة، لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع الاستثمارات المختلفة بها.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم التشديد على جميع أجهزة المدن الجديدة، بقبول جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح في المخالفات، وترك البت في قبول التصالح للجان المختصة بذلك.
ووجه الوزير بتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون، وحصر جميع المخالفات في نطاق كل مدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائي وبدء الإزالات بعد انتهاء فترة تطبيق القانون، بنهاية هذا الشهر.
وأكد وزير الإسكان، أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية لرصد ومتابعة المخالفات بالمدن الجديدة، والتعامل معها، وإزالتها، ومنع ظهور المخالفات، ووأدها في المهد.
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