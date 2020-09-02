شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في مشاجرة وآخر بتسمم في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخص في مشاجرة، فيما أصيب آخر بتسمم مبيد حشري في المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية القمادير التابعة لمجلس قروي بني غني بدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة مما تسبب في إصابة احد الجانبين .

وإخطار أخر من مأمور مركز شرطة مطاي، بتسمم احد الأشخاص تناول مبيد حشري بطريق الخطأ بمنزلة بقرية نزلة ثابت بدائرة المركز .

تحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة العامة التصرف .