شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة وفاة جديدة، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في مستشفي بئر العبدالمركزي، ليصل عدد الحالات إلى 24 حالة على مستوي المحافظة.

قال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إن الحالة لسيدة في أواخر الأربعينيات من العمر من مدينة بئر العبد، حيث توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفي بئر العبدالمركزي عقب إصابتها بالفيروس.

وأضاف شوكة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة بئر العبدبمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية ببئر العبد، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتها.

وأشار شوكة إلى أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة الـ 24 في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توفي من قبل 17 حالة من مدينة العريش، و3 حالات من مدينة بئر العبد، وحالتان من مدينة الشيخ زويد، وحالة أخرى من مدينة نخل بوسط سيناء، نتيجة الإصابة بالفيروس.