شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الخاصة تبدأ طرح منح كاملة وجزئية للمتفوقين الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تبدأ عدد من الجامعات الخاصة فتح باب التقدم للمنح الدراسية المجانية للطلاب المتفوقين غير القادرين على سداد المصروفات بداية الأسبوع المقبل خلال الأيام القادمة. وقامت «المصري اليوم» بالاتصال بعدد من الجامعات الخاصة التي أكدت انها ستعلن قريبا عن منح كاملة أو منح جزئية للطلبة المتفوقين حيث تقدم كل جامعة نسبة ٥٪ كمنح مجانية من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة، على أن تعلن الجامعة عن المنح المقدمة للطلاب على الموقع الالكتروني لها، عبر الشروط والضوابط الخاصة لها ويتم اختيار الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة بمصروفات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعات الخاصة تبدأ طرح منح كاملة وجزئية للمتفوقين الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.