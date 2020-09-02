شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة المنيا»: التقدم للدراسات العليا إلكترونيًا حتى 15 أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، فتح باب التقدم للدراسات العليا بجميع كليات الجامعة، والذي يستمر حتي 15 أكتوبر المقبل، وذلك طبقاً للوائح الكليات.

ولفت الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، إلى أن التقديم سيكون تقديرا إلكترونيا للدراسات العليا، بجميع كليات الجامعة.

ولليوم الثاني على التوالي يواصل طلاب مرحلة الدراسات العليا بكليات جامعة المنيا «الدبلوم، تمهيدي ماجستير، الماجستير، الدكتوراة»، امتحاناتهم النظرية بجميع كليات الجامعة، وذلك طبقًا للجداول المُعلنة لمراحل الدراسات العليا والدبلومات، والباحثين المسجلين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة بمختلف الكليات.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الاختبارات تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.