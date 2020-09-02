شكرا لقرائتكم خبر عن «الحركة الوطنية» تطالب بإعادة هيكلة منظومة الصناعة والتصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن إعفاء 600 سلعة من الجمارك اعتبارا من اليوم الأول من سبتمبر جزء من تطبيق اتفاقية تجارة حرة وقعتها مصر مع تجمع الميركوسور، الذي يضم دول البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي.

وأضاف الشاهد، في بيان، أن مصر تستورد من هذه الدول السلع التي تدخل تحت بند المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ، مثل اللحوم والدواجن والسكر والزيوت والشاي، وهذه المنتجات تمثل نحو 75% من حجم وارداتنا من تجمع الميركوسور.

وقال إن وارداتنا تمثل 11 مرة مثل حجم صادراتنا لهذه الدول، موضحا أن السلع التي تطبق عليها الإعفاءات الجديدة عبارة عن الأسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي، وهذه حجم وارداتنا فيها منخفض وبالتالي استفادة المواطن منها من حيث الأسعار لن تكون ملموسة.

وطالب نائب رئيس الحزب بإعادة هيكلة منظومة الصناعة المصرية ومنظومة التصدير بشكل كامل، ودراسة المعوقات لكل قطاع وحل مشاكله، قائلا: لدينا فرص ضخمة لزيادة صادراتنا لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعت عليها مصر، خصوصا أن مصر لديها إرادة سياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل النهوض بالصناعة ومنظومة التصدير في مصر.