شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الطبية بجامعة القناة تستقبل 217 طالب الراغبين الالتحاق بالمدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجده هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الإدارة الطبية بجامعة قناة السويس، أستقبلت ٢١٧ طالب بأول ايام الكشف الطبى للراغبين للالتحاق بالمدن الجامعية من فرق النقل والمستجدين من مختلف الكليات.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه اليوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر تم الكشف ١٩٠ طالب للتقديم بالمدينه من فرق النقل و٢٧ طالب مستجد من مختلف الكليات.

وقامت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة يرافقها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة بزيارة تفقدية للوقوف على سير العمل داخل الإدارة .

وقامت الدكتورة سمر صديق، مدير عام الإدارة الطبية بتوضيح الخطوات التي يتم إجراءها والتى تختلف عن السنوات السابقه وذلك تطبيقا لكافه الاجراءات الاحترازيه وتقليل الزحام والتكدس اثناء الكشف الطب مع تحديد ساحات انتظار خارجيه لأولياء الأمور والطلاب لتفادى الازدحام داخل الادارة أو الانتظار في الشمس فترات طويله مشيره إلى أن الطالب يقوم أولا بالتسجيل عبر الرابط الخاص بالكشف الطبى وادخال البيانات الخاصة به ويتم تحديد ميعاد لتوقيع الكشف الطبى مسبقا ثم يقوم بطباعة استمارة الكشف الطبى سواء للطالب المستجد أو استمارة الكشف الطبى الخاصة بالمدن من خلال الرابط يتعرف الطالب على التعليمات العامة خلال الكشف الطبى والاوراق اللازمة لاحضارها اثناء الكشف الذي يتم داخل الادارة حيث تم تخصيص أربع منافذ لدفع الرسوم والحصول على الايصالات للطلاب المستجدين واثنين للطلاب القدامى.

وتابعت بعد قطع الايصال يتم قياس درجة حرارة الطالب قبل توجهه إلى عيادات الكشف والتى تضم ٤ عيادات تكرارية أي يدخل الطالب في واحدة منها فقط ليقوم بالكشف على كل التخصصات في مكان واحد يجمع كل التخصصات المطلوبة ثم تختتم الخطوات بمراجعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى وختم وتوقيع كبير أطباء.

للتسجيل للكشف الطبي :

. رابط الفيديو

https://bit.ly/3iKNwcb

. رابط التقدم للطلاب الجدد

https://bit.ly/3kJsHQn

. رابط التقدم لطلاب المدن الجامعية

https://bit.ly/31SRU2g

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