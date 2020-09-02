شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية تستقبل وفدا من سفارة الدنمارك لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان وفدًا من سفارة الدنمارك في القاهرة برئاسة ممثل سفارة الدنمارك الدكتورة هنزاده فريد - رئيس القسم التجاري بالسفارة وقيادات شركة "Novo Nordisk" الدنماركية (شركة صناعات دوائية رائدة في تصنيع أدوية السكري والسمنة وغيرها من الأمراض المزمنة).

وتم مناقشة سبل التعاون مع الشركة الدنماركية للاستفادة من إمكاناتها في نشر الثقافة الصحية والتوعية بمخاطر الأمراض المزمنة، ورفع قدرات الأطقم الطبية العاملة في هيئة الرعاية (أطباء و صيادلة وتمريض) من خلال عدد من البرامج التدريبية والزيارات لتبادل الخبرات.

يأتى هذا اللقاء في ضوء ما توليه الهيئة العامة للرعاية الصحية من اهتمام بالغ بمرضى الأمراض المزمنة، وسعيها لتقديم حزمة من الخدمات التشخيصية و العلاجية بالمجان لهذه الفئة.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن سعادته بالتعاون مع هيئة الصحة بدولة الدنمارك التي تعد من الهيئات الرائدة على مستوى العالم في تقديم خدمات التغطية الصحية الشاملة بنظم علاجية وفق أعلى مستويات الجودة الأمر الذي سيتم تبادل الخبرات فيه بشكل فعال بين الهيئتين الفترة المقبلة.

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كما قدم رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الشكر أيضا لشركة نوفو نورديسك على رغبتهم الجادة في التعاون لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وخاصة مرضى السكري حيث تعتبر الشركة من أكبر شركات العالم في توفير العقار الحيوي والدوائي ليس فقط لمصر و لكن لكل بلدان العالم ايضا.

وأوضحت الشركة، أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من المبادرات لتعزيز التشخيص المبكر للأمراض المزمنة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي بورسعيد والاقصر، وهي المبادرات التي تهدف لتوفير أجهزة الكشف عن معدلات السكر الدم بالمجان وكذلك نشر التثقيف الصحي للوقاية و التحكم في مرض السكري من خلال برامج تدريبية مكثفة للمثقفين الصحيين بوحدات ومراكز صحة الاسرة برعاية شركة نوفو نورديسك.

وكذلك بحث اللقاء سبل التعاون مع الحكومة الدنماركية والمؤسسات الصحية المناظرة لهيئة الرعاية الصحية لتعزيز تطوير إدارة النظام الصحي والخبرات الخاصة برقمنة المنظومة و ميكنة الخدمات المقدمة.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية ا.د مجدي بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية وخبير اول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، و الدكتور مؤمن العشماوى المشرف العام على شئون مكتب رئيس الهيئة ومدير عام الاتصال والتعاون الدولي، وعدد من قيادات الهيئة.