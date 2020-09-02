شكرا لقرائتكم خبر عن الارصاد الجوية تكشف الطقس حتى الجمعة وتحذر أمطار تصل للسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تستمر تتعرض البلاد لفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل للسيول على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

وكشفت هيئة الأرصاد ، عن انخفاض طفيف فى الدرجات اليوم الأربعاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل للسيول .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

وفيما يلى توقعات حالة الطقس على مدار الثلاثة أيام المقبلة ، كما يلى :







توقعات حالة الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة



