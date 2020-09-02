شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتابع تنفيذ قرار تقديم الركاب شهادة PCR بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، لمتابعة تنفيذ القرار الصادر من الحكومة المصرية بشأن تقديم جميع القادمين من مختلف الجنسيات إلي مطارات جمهورية مصر العربية شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية وذلك قبل 72 ساعة من موعد الرحلة.

وخلال الجولة تابع الوزير الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة داخل المبني، بالإضافة إلى سير العمل بالمطار واطمأن علي آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع مكتب الحجر الصحي وتأكد من انسيابية حركة الركاب بالصالات ،حيث رافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، واللواء طارق نصير مساعد الوزير، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي .

كما تابع الوزير منظومة الكاميرات الحرارية التى تقوم بقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونيا بصالات السفر والوصول.

وقال وزير الطيران إن مطار القاهرة شهد انتظاماً في العمل تزامناً مع بداية تطبيق القرار، مؤكدًا علي جاهزية المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة لمتابعة إجراءات سفر ووصول الركاب بما يضمن التزام الجميع بتطبيق كافة المعايير والضوابط اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير الطيران علي عدم التهاون في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين .