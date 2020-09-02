شكوى «المدرسة اليابانية» لمحافظ الإسكندرية تزيل تلال الأتربة في المنتزة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدمت المدرسة اليابانية في الاسكندرية بشكوى للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن التضرر من وجود أكوام من الردم والأتربة بجوار سور المدرسه مما يعوق حركه المارة . على الفور تم التنسيق بين المهندسة جيهان عبدالحميد مسعود رئيس حي المنتزه أول والعميد مدير الإدارة المركزية لتجميل المدينة وبتواجد مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي تم رفع تلك الاتربة والردم وتم الدفع بعدد ثلاث سيارات تابعة للإدارة المركزية لتجميل المدينة وعدد واحد لودر تابع للحي لرفع تلك الأتربة وفتح وتوسعة الشارع كما تم التوجه لرفع الأتربة من شارع مصطفى كامل مع شارع 45 ولا تزال المتابعه مستمرة لإزالة أسباب الشكوى . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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