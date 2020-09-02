شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق جامعة الإسكندرية»: 467 طالبًا سجلوا رغباتهم في أول أيام المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المعامل الإلكترونية في جامعة الإسكندرية لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، استقبال 467 طالبا وطالبة في أول أيام المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم، أمس، والتى تستمر حتى السبت المقبل.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن معمل تنسيق كلية الآداب استقبل 100 طالب، ومعمل المدينة الجامعية للطالبات بسموحة استقبل 85 طالبا، ومعمل كلية العلوم استقبل 176 طالبا، ومعمل كلية الهندسة 91 طالبا، فيما تم الاعتذار لـ50 نظرا لوجود عطل بمكتب التنسيق على أن يتم تسجيل رغباتهم، اليوم الأربعاء، ومعمل كلية التربية الرياضية بنين 65 طالبا.

وأوضح «جابر» أن الجامعة خصصت 6 معامل الكترونية لاستقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم بالمجان، موزعة بكليات الآداب، والتربية، والعلوم بمحرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية للطالبات بسموحة.

وأضاف أنه تم تجهيز معامل للحاسب الآلي بالكليات الـ6 بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، فضلاً عن تواجد مجموعة من الإداريين لتسهيل عمليات استقبال الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، وكذلك مشرفين من الإدارة الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب أثناء تسجيل الرغبات وفق الخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد، بحد أدنى للقبول بالشعبة العلمية، بـ 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78.5% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، وبحد أدنى للقبول بالشعبة الأدبية، بـ 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.5% لأقل من 328 درجة، على أن يقترب طلاب المرحلة الثانية من 230 ألف طالب وطالبة.

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