شكرا لقرائتكم خبر عن 6000 زائر بينهم 400 أجنبي يزورون متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية، استقبال نحو 6 آلاف زائر مصرى وأجنبى خلال الفترة من 27 يونيو الماضى، وحتى نهاية اغسطس الماضى أي حوالى 63 يوماً .
وأوضح مصدر مسؤول في المتحف، لـ«المصرى اليوم»، أن عدد الزائرين الـ6 آلاف بينهم نحو 400 زائر اجنبى، من جنسيات مختلفة حيث شملت الزيارة مقتنيات الاسرة العلوية المعروضة، بـ13 قاعة عرض و33 فاترينة بمختلف أرجاء المتحف .
وأوضح، أن المتحف منذ فتحه في 27 يونيو الماضى بعد غلق دام شهور بسبب فيروس كورونا، حرص على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تتمثل في ارتداء الزائرين (القناع الطبى) الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى ومسافة الأمان والسماح بالدخول للقاعات بمجموعات محددة لا تزيد عن 10 أفراد،حفاظاً على الصحة العامة وبحد أقصى 50 % من السعة الاستيعابية لكل متحف.
وأكد وجود إقبال كبير من جانب الزائرين من المصريين والأجانب خاصة يومى الجمعة والسبت، حيث يشهد المتحف استقبال أعداد كبيرة معظمها مجموعات مدرسية ووفود أجنبية للتعرف على مقتنيات الأسرة العلوية بالمتحف.
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