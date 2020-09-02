شكرا لقرائتكم خبر عن وقف أعمال بناء مخالفة وإزالة تعديات على شوارع وأراضى في المنتزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت وحده الإزاله والتدخل السريع في حى المنتزة أول بإشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى وبقياده جمال جابر سكرتير عام الحي وبمعاونة كلا من رئيس وحده الإزاله والتدخل السريع ،معاوني اشغال الطريق من إزاله تعديات على أرض بشارع المدارس بجوار مدرسة القدس عزبة الشامي لقيام صاحبي الأرض ببناء غرف لتربيه المواشي والطيور وتم وقف تلك الأعمال وإزالة الغرف والسور.
وفى سياق متصل للأحداث تم فتح شارع عرض ٢٠ متر من شارع ٣٠ بجوار سوق ٣٠ ومتفرع من أرض الميلادي يمين وشارع ٤٥ شمال لوجود تعديات ببناء سور بعرض الطريق ولازالت المتابعة مستمرة لوقف المخالفات والتعديات.
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