شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية .

وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الضبعية بمساحة 9 قيراط.

شارك في الحملة كل من مسئولي الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.

وأوضح رئيس مركز القرنة، أنه تم استقبال 8 حالات تصالح في مخالفات البناء ودفع الرسوم المستحقة، وتحرير 5 عقود بملف التقنين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة اللواء محمد صحصاح، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية .

وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالبياضية بمساحة 1 فدان.

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