شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية .
وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الضبعية بمساحة 9 قيراط.
شارك في الحملة كل من مسئولي الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.
وأوضح رئيس مركز القرنة، أنه تم استقبال 8 حالات تصالح في مخالفات البناء ودفع الرسوم المستحقة، وتحرير 5 عقود بملف التقنين.
كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة اللواء محمد صحصاح، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية .
وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالبياضية بمساحة 1 فدان.
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