شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الإزالة الفورية تتصدى للبناء المخالف في العامرية أول وثان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



قامت وحدة الإزالة الفورية وإشغال الطريق، وفى وجود الكول الأمنى من قسم عامرية ثان، بحملة فورية لإزالة المبانى المخالفة بقرية البصرة تنفيذًا لتعليمات الأستاذ محمد هنداوى، رئيس حى العامرية ثان، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ القرار رقم 58 لسنة 2019، وتمت إزالة سور بطول 200 م على أرض زراعية، وتنفيذ القرار رقم 63 لسنة 2019 وإزالة سور بطول 100 م على أرض زراعية، وجارٍ الاستمرار فى الحملات للقضاء على ظاهرة البناء المخالف.

وفي حي العامرية أول، تمت إزالة أعمدة دور أرضى بقرية الكرنك بالنهضة بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، وبحضور محمد عبدالله، سكرتير عام الحى، بمواصلة حملات التصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق عام الحي والإدارات المعنية.

وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، ومازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.