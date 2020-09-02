شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة ووفاة 2 آخرين بفيروس كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، برئاسة الدكتور محمد نادي، مدير المديرية، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، تم نقلهم إلى مستشفيات العزل والحجر الصحي لتلقي العلاج.
وأعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي، استمرار علاج 12 حالة إصابة داخل أقسام العزل والرعاية، ووفاة مصابين اثنين.
شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على استمرار عمليات التعقيم والتطهير لجميع مناطق التجمعات، والمستشفيات ولجان الثانوي العام للوقاية من الوباء.
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