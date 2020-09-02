شكرا لقرائتكم خبر عن متحف المجوهرات الملكية يجري استفتاء حول 4 قطع من مقتنيات الملكة فريدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد شهرى ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية، أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين وجمهور محبى الآثار في الإسكندرية، تحت عنوان «أنت من تقرر»، بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

ونشر الموقع الرسمي للمتحف استفتاء شهر سبتمبر الجارى، صور 4 قطع حلي ومجوهرات الملكة فريدة الزوجة الأولى للملك فاروق، لتحديد القطعة التي تنال اعجاب الجمهور وتحوز على قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في شهر أكتوبر المقبل مجاناً.

وشملت القطع المعروضة، بروش التوباز وهو بروش من الذهب على شكل زهرة سداسية يتوسطها حجر كبير من التوباز محاط بإطار سداسى من البلاتين المرصع بالماس، والقطعة الثانية هي بروش الياقوت وهى بروش من البلاتين على شكل حرف c ملتف للخلف من إحدى طرفيه مرصع بأحجار متجاورة من الماس والياقوت الأحمر والباجيت.

وجاءت القطعة الثالثة وهى بروش الفيونكة عبارة عن بروش من البلاتين على شكل فيونكة مرصعة بأحجار من الماس فيما جاءت القطعة الرابعة بروش عنقود الذهب وهى بروش من البلاتين والذهب على شكل عنقود عنب مرصع بفصوص الفيروز والماس.

والملكة فريدة التي يتم إجراء الاستفتاء على حليها ومجوهراتها هي صافيناز ذو الفقار وشهرتها الملكة فريدة، ولدت في ٥ سبتمبر عام ١٩٢١ بالإسكندرية بمنطقة جناكليس، والدتها السيدة زينب محمد سعيد ووالدها يوسف ذو الفقار باشا؛ فهي تنتمي لأسرة ذوالفقار المصرية العريقة، تعلمت اللغة الإنجليزية والفرنسية بمدرسة الراهبات بالإسكندرية، وعملت كفنانة تشكيلية وشجعها على ذلك خالها الفنان الكبير محمود سعيد.

وتزوجت من الملك فاروق عام ١٩٣٨، في حفل زفاف أسطوري بقصر القبة لتكون الزوجة الأولى للملك والملكة المتوجة القرينة ووالدة كل من الأميرات فوزية، فادية، فريال بنات الملك فاروق، ثم انفصلت عن الملك فاروق عام ١٩٤٨، وتوفيت في ١٦ أكتوبر عام ١٩٨٨ عن عمر يناهز ٦٧ عاماً.

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مجوهرات الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية

مجوهرات الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية

مجوهرات الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية

مجوهرات الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية