شكرا لقرائتكم خبر عن 295 مليون لإنشاء محطة محولات كهرباء لمواجهة زيادة الأحمال في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع الإتحاد المكون من شركات (HYOSUNG & TBEA ZONFA &TBEA HENGYANG)، صباح اليوم، عقدا لإنشاء مشروع محطة محولات «أليكس ويست» جهد 220/66/11 كيلو فولت التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا وذلك لزيادة الأحمال المستقبلية وتحسين مستوى الجهد وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة في منطقة كهرباء الإسكندرية.

وأوضحت مشالى أن العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة «محولات أليكس» ويست جهد 220/66/11 ك.ف سعة (2×175+3×40) م.ف.أ.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 295 مليون جنيه مصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ توقيع العقد .

وأكدت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن تلك الأعمال تأتي تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.