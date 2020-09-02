شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع وزير التعليم العالي لتنظيم زيارة للطلاب الدارسين بالخارج لجامعة الجلالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعريف الدارسين بالخارج بالتعليم العالي في مصر وأساليب التعليم المتوفرة بالجامعات المصرية على غرار الخارج، وفي إطار مبادرة «شباب الدارسين بالخارج» التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والجهود المبذولة بتعريف الدارسين بالخارج وإطلاعهم على أساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية، فقد تواصلت الوزيرة نبيلة مكرم مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية في اطلاع وتعريف الدارسين المصريين في الخارج على الجامعات الجديدة بمصر وما تشمله من تخصصات علمية، وجامعات ذكية ودعوتهم إلى الدراسة في هذه الجامعات.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم الاتفاق على تنظيم زيارة إلى جامعة الجلالة وإدراجها في برنامج الزيارات الحالي لوفد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج والمتواجدين في مصر حاليًا، لإطلاعهم على ما تتضمنه الجامعة من تخصصات وكليات تعمل وفق تكنولوجيا تعليمية حديثة، كما تم الاتفاق مع السيد وزير التعليم العالي على إلقاء محاضرة لوفد الدارسين بالخارج خلال تلك الزيارة لتعريفهم أخر تطورات تطوير التعليم العالي في مصر وإنشاء عدد من الجامعات والكليات الجديدة وإدخال تخصصات لم تكن متوفرة بمصر.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيارة تأتي ضمن البرنامج الذي تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين بالخارج؛ لتعزيز صلتهم بالوطن وتعريفهم على ما يجري على أرض مصر من تنمية حقيقة في كافة المجالات ولاسيما في قطاع التعليم وخصوصًا التعليم العالي.