شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «الموجة 16».. إزالة 21 تعد على أراض الدولة بمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء حملة لإزالة التعديات والبناء على أراضي الدولة بمنطقة الزهور بالعريش، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة والبناء على الأراضي الزراعية، وطبقا لتعليمات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم إزالة عدد 21 تعد على أراضي وأملاك الدولة في منطقة الزهور بالعريش ضمن أعمال الموجة رقم 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتحرير محاضر للمعتدين والمخالفين للقانون واحالتها للنيابة العسكرية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن حملات الإزالات مستمرة في مختلف أحياء وتجمعات مركز ومدينة العريش للتصدي بكل حسم لكافة صور الخروج عن القانون والعمل على إزالة التعديات وفرض هيبة الدولة، مطالبًا المواطنين سرعة التصالح في المباني الغير مرخصة والمخالفة وإزالة كافة المخالفات والخروج على القانون.

بدوره شدد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على التعامل بكل حسم مع حالات التعدي على أراض الدولة ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب المخالفات من تعديات وبناء عشوائي.